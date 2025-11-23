İsrail'in Lübnan Hava Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı

ZAVTAR, 23 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın Nebatiye kentindeki Zavtar'ın doğusunda düzenlenen İsrail hava saldırısında kullanılamaz hale gelen bir otomobil, 22 Kasım 2025.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve bir arabanın vurulduğu hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Lübnan kaynakları hava saldırısında 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ölen kişinin Hizbullah üyesi Kamil Rıza Karnabeş olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)