Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında üç sivil hayatını kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kasabasında düzenlediği saldırıda üç sivil hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişi de yaralandı.

BİNT CUBEYL, 28 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Çarşamba günü şafak vaktinde Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kasabasında bulunan bir eve düzenlediği saldırıda Lübnanlı üç sivil hayatını kaybetti. İsimlerinin gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail'e ait bir savaş uçağının Bint Cubeyl merkezinde sivillerin yaşadığı bir eve iki adet havadan karaya füze attığını, saldırıda aynı aileye mensup üç kişinin öldürüldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Aralık Lübnan İsrail Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title