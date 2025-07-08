İsrail'in Lübnan'daki Saldırısı: 3 Ölü, 13 Yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Trablus kentinde bir aracı hedef alarak 3 kişinin ölmesine ve 13 kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırının, Hamas'a mensup bir ismi hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu Trablus kentinin El-Ayruniyye bölgesinde bir araca saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmek için bölgeye sivil savunma ekipleri intikal etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise kısa süre önce ordunun, Lübnan'ın Trablus bölgesinde "Hamas'a mensup kilit bir ismi hedef aldığı" iddia edildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu da Hamas'ın Lübnan'daki lider kadrosundan Mustafa Bacur'un Trablus'taki saldırıda hedef alındığını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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