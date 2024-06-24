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İsrail'in Lübnan'daki saldırıları devam ediyor

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İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırılarda bir kişi öldü, bir Hizbullah mensubu yaralandı. İsrail güçleri Lübnan'ın güneyine topçu atışıyla saldırı düzenledi. İsrail ordusuna ait İHA Tayyibe beldesini hedef aldı. Bint Cubeyl bölgesindeki Aytarun beldesindeki bir ev saldırıya uğradı.

İsrail ordusunun, Lübnan'da geçen hafta düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişinin öldüğü, bugün gerçekleştirilen saldırıda ise Hizbullah mensubu bir sivil savunma görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Habere göre İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyindeki Berguliye bölgesine geçen hafta düzenlediği saldırıda yaralanan ve Sur kentinde hastanede tedavi altında olan Lübnanlı yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri ayrıca Lübnan'ın güneyine topçu atışıyla saldırı düzenledi.

Saldırıda Tayyibe beldesinde çıkan yangını söndürmeye çalışan İslam Sağlık Heyeti'ne bağlı sivil savunma ekibinden bir kişi göğsüne isabet eden şarapnel nedeniyle yaralandı.

İsrail ordusunda ait insansız hava aracı (İHA) Tayyibe beldesini hedef aldı.

Haberde ayrıca İsrail ordusuna ait uçakların gece yarısından sonra Bint Cubeyl bölgesindeki Aytarun beldesinde bir evi hedef aldığı; saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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