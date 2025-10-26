İsrail'in Lübnan'daki İHA Saldırısında 1 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sur'a bağlı Nakura beldesinin girişinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen son günlerde Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerde araç ve motosikletlere İHA saldırıları düzenliyor.

İsrail'in dün sabah ve gece saatlerinde gerçekleştirdiği İHA saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.