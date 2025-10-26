İsrail'in Lübnan'daki İHA Saldırısında 1 Yaralı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir kişiyi yaraladı. Saldırı, ateşkes anlaşmasına rağmen devam eden İsrail hava saldırılarının bir parçası olarak kaydedildi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sur'a bağlı Nakura beldesinin girişinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen son günlerde Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerde araç ve motosikletlere İHA saldırıları düzenliyor.
İsrail'in dün sabah ve gece saatlerinde gerçekleştirdiği İHA saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirmişti.
Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.