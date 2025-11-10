İsrail'in Lübnan'daki İHA Saldırılarında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Sayda'ya bağlı Beysariyye beldesinde bir araç, İsrail ordusuna ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun dün Nebatiye vilayetinde 2 araca düzenlediği İHA saldırılarında da 2 kişi ölmüştü.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.