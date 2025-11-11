İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında Bir Hizbullah Komutanı Öldürüldü

BİSARİYE, 11 Kasım (Xinhua) -- İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki Sidon kenti yakınlarındaki Bisariye kasabasında düzenlediği saldırının ardından kullanılamaz hale gelmiş bir otomobilin etrafında toplanan insanlar, 10 Kasım 2025.

Lübnan güvenlik ve resmi kaynaklara göre, İsrail'in pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki Sarafend-Beysariye karayolunda düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah komutanı hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)