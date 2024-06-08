İsrail'in Lübnan'daki hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda kafe sahibi Ali Halil Hamid ve Mustafa İsa adlı kişi öldü.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın sınır hattında yer alan Aytarun beldesindeki bir kafeyi 2 füze ile hedef aldı.
Saldırıda kafe sahibi 37 yaşındaki Ali Halil Hamid ile orada bulunan Mustafa İsa adlı kişinin öldüğü, cenazelerinin Bint Cubeyl ilçesindeki hastaneye götürüldüğü kaydedildi.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattındaki Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 65'e yükseldi.