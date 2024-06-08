İsrail'in Lübnan'daki hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın sınır hattında yer alan Aytarun beldesindeki bir kafeyi 2 füze ile hedef aldı.

Saldırıda kafe sahibi 37 yaşındaki Ali Halil Hamid ile orada bulunan Mustafa İsa adlı kişinin öldüğü, cenazelerinin Bint Cubeyl ilçesindeki hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattındaki Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 65'e yükseldi.