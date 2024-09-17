Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Lübnan'daki Çağrı Cihazlarına Sızması Sonucu Yüzlerce Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'daki 'pager' sistemlerine sızarak patlatması sonucu yüzlerce kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, acil duruma karşı tüm sağlık çalışanlarına görev çağrısı yaptı ve yaralılardan kan bağışı istenildi.

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

NNA'da yer alan haberde, "Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, "Ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı." dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi.

Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.

Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel

Uluslararası İlişkiler Sağlık Bakanlığı Teknoloji Güvenlik Politika Güncel Lübnan İsrail beyrut Dünya

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tabii canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın linki Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? GS Gaziantep FK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne maçı, Lig maçı mı? 17-18 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Osimhen neden yok? Osimhen yedek mi, kadroda yok mu? 17-18 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Şehitkamil 17-18 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });