İsrail'in Lübnan'da İHA Saldırısı: İki Yaralı

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde silahlı insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda iki kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İHA ile düzenlenen saldırı Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tebnin ile Haris beldeleri arasında gerçekleşti.

Yaralanan iki kişi Tebnin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberde ayrıca, aynı bölgede, halkın zeytinliklere yöneldiği sırada Celluddeyr ve el-Malikiyye bölgelerinde dört İsrail Merkava tankının görüldüğü bildirildi.

Öte yandan, pazartesi gecesini salıya bağlayan saatlerde üç İsrail askeri aracının Ayta eş-Şaab beldesinin batı kesimlerine doğru Lübnan topraklarına girdiği, ancak daha sonra geri çekilip çekilmediklerinin bilinmediği ifade edildi.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.