İsrail'in Lübnan'da İHA Saldırısı: 2 Yaralı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 kişiyi yaraladı. Saldırı, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in sık sık yaptığı ihlaller arasında yer alıyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur kentindeki Burç Rehhal bölgesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı, bir kafede maddi hasar oluştu.

Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca dün düzenlediği İHA saldırısında da 1 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkes anlaşması ve İsrail'in ihlalleri

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
