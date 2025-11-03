Haberler

İsrail'in Lübnan'da İHA Saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Duveyr beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde bir araca önceki gece düzenlediği saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
