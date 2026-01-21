Haberler

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye vilayetindeki Zahrani beldesinde bir araca İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zahrani beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Zahrani-Musaylih yolunda seyir halindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.???????

