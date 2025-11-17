Haberler

İsrail'in Lübnan'da Hava Saldırısı: Hizbullah Yetkilisi Öldürüldü

Güncelleme:
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir otomobile düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah yetkilisini hedef aldı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin aynı zamanda bir okul müdürü olduğu belirtildi.

BEYRUT, 17 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyinde bir otomobile düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah yetkilisi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyinin batı kesiminde yer alan El-Mansuri kasabasında bir otomobile saldırı düzenlediğini ve hedef alınan noktadan alevlerin yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, yaptığı açıklamada saldırıda bir kişini hayatını kaybettiğini belirtti.

Ulusal Haber Ajansı, saldırıda hayatını kaybeden kişinin, kasabadaki devlet okulunun müdürü olduğunu aktardı. Lübnan ordusu istihbaratından bir kaynak da Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden kişi, El-Mansuri Okulu'nun müdürü olmasının yanında bir Hizbullah yetkilisiydi" ifadesini kullanırken, ayrıntı vermekten kaçındı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlamasının ardından patlak veren çatışmalara büyük ölçüde son vermişti.

Anlaşmaya rağmen Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvet bulundurmaya devam eden İsrail ordusu, zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
