İsrail'in Lübnan'da düzenlediği İHA saldırısında 9 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail, güneydeki Sur kentine bağlı el-Mansuri bölgesinde bir motosikleti hedef aldı." denildi.

İsrail'in söz konusu saldırıyı İHA'yla gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu kritik." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Mansuri bölgesindeki ilkokul idaresinden yapılan açıklamada, İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırının okula yakın noktada gerçekleştiği, bunun hem öğrenciler hem de öğretmenler arasında büyük korkuya yol açtığı kaydedildi.

İsrail saldırısının sebep olduğu korku ve panik üzerine eğitime ara verilerek öğrencilerin eve gönderildiği aktarılan açıklamada, uluslararası topluma İsrail saldırılarına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

??????? Lübnan'ın güneyinde dün İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırılarında bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.