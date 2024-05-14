İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sur kenti ve El-Huş beldesi arasındaki kara yolu üzerinde bir aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerin kimlik bilgileri hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.