İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı sonucu ölenlerin kimlik bilgileri hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sur kenti ve El-Huş beldesi arasındaki kara yolu üzerinde bir aracı hedef aldı.
Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerin kimlik bilgileri hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.