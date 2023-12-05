İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 6 sivil yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güney sınır bölgelerini hedef alan topçu ateşi ve füze saldırılarında 6 Lübnanlı sivil yaralandı. Saldırılarda 4 ev yıkıldı ve 35 ev hasar gördü.

BEYRUT, 5 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın güney sınır bölgelerini hedef alan İsrail topçu ateşi ve füze saldırılarında Pazartesi günü 6 Lübnanlı sivil yaralandı.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnan askeri kaynakları, İsrail'in havadan karaya füzesinin, Şakra köyü yakınlarında araçlarına isabet etmesi sonucu 2 Lübnan vatandaşının ağır yaralandığını söyledi.

Kaynaklar, diğer 4 vatandaşın ise el-Vezzani, Meys el-Cebel ve Ayterun köylerini hedef alan İsrail topçu ateşinde yaralandığını belirtti.

Kaynaklar, Lübnan'ın güneybatısında İsrail insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen 12 saldırıda 4 evin yıkıldığını ve 35 evin hasar gördüğünü kaydetti.

Kaynaklara göre İsrail, Lübnan'ın güneybatısında 24, güneydoğusunda ise 11 kasaba ve köyün dış mahallelerini yoğun topçu ateşine tuttu.