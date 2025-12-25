Haberler

İsrail'den Lübnan'a art arda saldırılar! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a art arda saldırılar! 2 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusunda ve güneyinde İHA'larla düzenlediği saldırılarda 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılarda araçların hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki beldelerde gün içinde insansız hava aracıyla (İHA) 2 aracı hedef aldığı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürürken; İsrail ordusu bugün iki noktaya saldırı düzenledi.

ART ARDA SALDIRILAR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan ile Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de bir araç, sabah saatlerinde İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail İHA'sı öğle saatlerinde ise güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih beldesinin girişinde de bir aracı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. İsrail ordusu, yaptığı açıklamalarda saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Öte yandan İsrail ordusunun, gece saatlerinde Sur kentindeki Cenata beldesinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında ise 1 kişi yaralanmıştı.

İSRAİL UÇAKLARI ÜLKENİN DOĞUSUNDA UÇUŞ YAPTI

NNA'ya göre, İsrail'e ait 8 savaş uçağı, ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde bir süre alçak uçuş yaptı.

İsrail'e ait bir İHA da başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde uçtu.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! İki kurum birleşti, yeni dönem başlıyor
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı