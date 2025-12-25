İsrail'den Lübnan'a art arda saldırılar! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki beldelerde gün içinde insansız hava aracıyla (İHA) 2 aracı hedef aldığı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürürken; İsrail ordusu bugün iki noktaya saldırı düzenledi.

ART ARDA SALDIRILAR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan ile Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de bir araç, sabah saatlerinde İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail İHA'sı öğle saatlerinde ise güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih beldesinin girişinde de bir aracı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. İsrail ordusu, yaptığı açıklamalarda saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Öte yandan İsrail ordusunun, gece saatlerinde Sur kentindeki Cenata beldesinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında ise 1 kişi yaralanmıştı.

İSRAİL UÇAKLARI ÜLKENİN DOĞUSUNDA UÇUŞ YAPTI

NNA'ya göre, İsrail'e ait 8 savaş uçağı, ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde bir süre alçak uçuş yaptı.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail'e ait bir İHA da başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde uçtu.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.