İsrail'in Lübnan'a Yönelik İHA Saldırısı: 1 Yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bariş beldesinde bir motosikleti insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bariş beldesinde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

İsrail ordusunun Bariş kentinde bir motosiklete düzenlediği saldırıda 1 kişi yaralandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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