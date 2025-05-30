İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 2 Ölü

BEYRUT, 30 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Nebatiye Fevke tepelerindeki Ali el-Tahir ormanı girişini hedef aldı. Saldırıda, motosikletiyle işe giden belediye çalışanı Mahmud Atvi yaşamını yitirdi.

Habere göre, İsrail'in Kefr Kila köyüne açtığı ateş sonucunda bir kişi daha hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas çatışmasının tetiklediği savaşı sona erdirmek için Hizbullah ile İsrail, 27 Kasım 2024'te ateşkes anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmaya rağmen zaman zaman Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bu saldırıların Hizbullah "tehditlerini" ortadan kaldırmayı amaçladığını savunuyor.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Lübnan sınırı boyunca 5 önemli noktadaki varlığını da sürdürüyor. Anlaşmaya göre İsrail ordusunun 18 Şubat'ta tamamen geri çekilmesi gerekiyordu.