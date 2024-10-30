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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 5 Ölü, 33 Yaralı

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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 2 bin 787'ye, yaralı sayısı ise 12 bin 772'ye ulaştı.

- İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu: 5 ölü, 33 yaralı

BEYRUT - İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Harat Saida bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 787'ye, yaralıların sayısının ise 12 bin 772'ye yükseldiğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 5 Ölü, 33 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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