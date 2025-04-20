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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, silah taşıma yetkisinin devlete ait olması gerektiğini vurguladı ve olası tartışmaların diyalogla çözülmesi gerektiğini belirtti.

- İsrail'den Lübnan'da araca saldırı: 1 ölü

BEYRUT - İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İsrail, Lübnan'daki ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenleyen İsrail güçleri bir aracı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, "Sidon ve Sur şehirleri arasında, iç kesimlerde yer alan Kaouthariyet al-Saiyad bölgesinde İsrail'in bir araca düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı" açıklamasını yaptı.

"Silah taşıma yetkisinin sadece devlete ait olması, dikkatle ele alınması gereken bir meseledir"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun saldırının ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının "hassas" bir mesele olduğunu ve bunun uygulanmasının doğru şartları gerektirdiğini söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aoun, "Silah taşıma yetkisinin sadece devlete ait olması, sivil barışın korunması açısından hassas ve dikkatle ele alınması gereken bir meseledir. Silah taşıma yetkisi devlete ait olacak, bunu uygulayacağız, ancak bunun için uygun şartların oluşmasını beklemeliyiz" dedi.

Lübnan'daki herhangi bir tartışmalı iç meselenin ancak uzlaşmacı, çatışmadan uzak bir diyalog ve iletişim yoluyla ele alınabileceğini belirten Aoun, "Aksi takdirde Lübnan'ı felakete sürükleriz" uyarısında bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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