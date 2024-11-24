Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 1 Asker Öldü, 18 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Amiriya kasabasındaki askeri bir merkezi vurdu. Saldırıda 1 Lübnan askeri hayatını kaybederken, 18 asker yaralandı. Lübnan Başbakanı Mikati, bu saldırıyı uluslararası toplum için bir 'kanlı mesaj' olarak nitelendirdi.

- İsrail, Lübnan ordusuna ait merkezi vurdu: 1 asker öldü

BEYRUT - Lübnan ordusu, İsrail ordusunun güneydeki Amiriya kasabasında orduya ait merkeze düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin ise yaralandığını bildirdi.

İsrail, Lübnan'da askeri noktayı hedef aldı. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Amiriya kasabasında bulunan orduya ait merkeze saldırdı. Saldırıda 1 asker hayatını kaybederken, 18 asker yaralandı. Ordu, saldırının merkezde ciddi hasara yol açtığını belirtti.

"Kanlı bir mesaj"

Lübnan Başbakanı Necip Mikati saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede ateşkese varılması, Lübnan ordusunun güneydeki varlığının güçlendirilmesi ve 1701 sayılı BM kararının uygulanması yönündeki tüm çabaları reddeden doğrudan ve kanlı bir mesaj gönderdiğini söyledi. Mikati, "Bu saldırganlık, Lübnan'da olup bitenler karşısında sessiz kalan uluslararası toplumun meselesidir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 1 Asker Öldü, 18 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan

 10 ilimizde eğitime kar engeli

10 ilimizde eğitime kar engeli
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok

"Türkiye'den başka rotaya ihtiyacımız yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı? Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri! BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Göztepe maçı HD, şifresiz izleme linki! 25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi? Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.