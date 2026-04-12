İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 55'e çıktı

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 2.055'e ulaştı. 165 çocuk, 252 kadın da dahil olmak üzere toplam 6.588 yaralı bulunmakta ve sağlık hizmetleri büyük zarar görmüştür.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 2 bin 55'e yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55'e, yaralı sayısı 6 bin 588'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 165'inin çocuk, 252'sinin kadın olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 87 sağlık çalışanının öldüğü, 190 sağlık çalışanının yaralandığı kaydedildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 90 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bu takımı kim durduracak?