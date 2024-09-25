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İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 23'e Yükseldi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e, yaralı sayısı ise 97'ye ulaştı. İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik kara harekatının güçlü bir şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti.

- İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 23'e yükseldi

"İsrail ordusunun Lübnan kara harekatı için güçlü bir şekilde hazırlıklı olması gerekiyor"

NEBATİYE - İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine bugün gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e, yaralı sayısı 97'ye yükseldi. İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, ordunun Lübnan'a kara harekatına güçlü bir şekilde hazır olması gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki Bekaa bölgesine geniş çaplı saldırıları sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Bint Jbeil kasabasına düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Tebnine kasabasına yönelik saldırıda 2, Baalbek Hermel'deki kasabalarda ise 7 kişi yaşamını yitirdi. Chouf bölgesindeki Joun köyünde 4, Keserwan bölgesine bağlı Maaysrah kasabasında 3, Nebatiye'ye bağlı Ayn Kana kasabasında 3 can kaybıyla birlikte İsrail'in bugün gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Yaralananların sayısı ise 97'ye çıktı.

"İsrail ordusunun Lübnan kara harekatı için güçlü bir şekilde hazırlıklı olması gerekiyor"

İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin yaptığı konuşmada, İsrail'in Lübnan'a yeni saldırılarının "Hizbullah'ın yeteneklerine çok önemli bir darbe indirerek başladığını", özellikle roket kabiliyetlerine odaklanıldığını ve Hizbullah'ın komutanlarına ve üyelerine önemli zararlar verildiğini söyledi. Gordin, İsrail ordusunun güvenlik durumunu değiştirmesi ve "Lübnan'a kara harekatına güçlü bir şekilde hazır olması" gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 23'e Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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