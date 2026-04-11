İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlatmasından bu yana ölenlerin sayısı 2 bini aştı

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçerken, yaralı sayısı da 6436'yı buldu. Saldırılarda 165 çocuk ve 248 kadın yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'a başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 20'ye, yaralı sayısı ise 6 bin 436'ya çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 165'inin çocuk, 248'inin kadın olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 85'e, yaralananların sayısının da 188'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 89 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkati çekildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
