İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 335 Ölü, 973 Yaralı

Güncelleme:
İsrail'in 27 Kasım 2024'te Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlediği saldırılarda 335 kişi hayatını kaybetti, 973 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkes sürecinde yaşanan ihlalleri ve saldırıları duyurdu.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları Lübnan'ın güneyindeki Mansuri, Mecdel Zun ve Zıbkin bölgelerinin üzerinde alçak irtifada uçuş yaş yaptı.

Bir İsrail İHA'sı ise gece saatlerinde sınırdaki Hola beldesinde bir evin üzerine bomba bıraktı, maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünden (UNIFIL) 20 Kasım'da yapılan açıklamada, 1 yıl önce varılan ateşkesin en az 7 bin 500 kez havadan ve 2 bin 500 kez de karadan hilal edildiği ancak bu ihlallerin İsrail mi yoksa Lübnan tarafına mı ait olduğu belirtilmemişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
