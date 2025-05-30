İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail’in savaş uçakları, Lübnan'ın güney bölgelerine yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Hizbullah'a ait askeri yerler hedef alındı. İsrail Ordu Sözcüsü, bu saldırıların ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in güney bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail'in akşam saatlerinden itibaren güneydeki Nebatiye vilayetinin yanı sıra Sur ve Sayda kentlerinde uçuşlarını yoğunlaştırdığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının güneyde yer alan Sayda kentine bağlı Binaful beldesini 2 saldırıyla hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının güneydeki bölgelerde uçuşlarını devam ettirdiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı askeri yerleri hava saldırılarıyla bombaladıklarını bildirdi.

Sayda bölgesinde Hizbullah'ın son zamanlarda yeniden inşa etmeye çalıştığı altyapıyı ve askeri araçları bombalandığını öne süren Adraee, güneydeki bölgelerde ayrıca Hizbullah'a ait askeri yerlerdeki roket platformlarını hedef aldıklarını ifade etti.

Hizbullah'ın güneydeki bölgelerde faaliyet göstermesinin Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlamasına aykırı olduğunu ileri süren Adraee, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarını sürdürebileceğine işaret etti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Netanyahu'nun kabul ettiği Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İsrail'in kabul ettiği ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den jet yorum
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Sevgilisinden ayrılan alkollü kadın, annesini bıçakla rehin aldı

Sevgilisinden ayrılan alkollü kadın, evdekilere dehşeti yaşattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.