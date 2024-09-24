İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Can Kaybını 558'e Çıkardı

- İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 558'e yükseldi

BEYRUT - İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 558'e, yaralı sayısı ise bin 835'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 558'e, yaralı sayısının ise bin 835'e yükseldiğini ifade etti. Yaralıların tedavisinin 54 hastanede devam ettiğini belirten Abiad, hava saldırılarında 14 ambulansın hedef alındığını, 4 sağlık görevlisinin öldürüldüğünü ve 16 çalışanın yaralandığını ifade etti.

İsrail güçlerinin sivilleri, sağlık ekiplerini ve bir hastaneyi hedef aldığını kaydeden Abiad, "İsrail'in sadece Hizbullah mensuplarını hedef aldığı yönündeki iddiaları yalandır. Bahsettiğimiz rakamlar, düşmanın masum sivilleri ve sağlık personelini hedef aldığını gösteriyor" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Lübnan'da bin 600 hedefin vurulduğu belirtildi. Bekaa bölgesine, Lübnan'ın derinliklerine ve Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde Hizbullah noktalarının hedef alındığını kaydeden IDF, saldırılar sırasında füze rampaları, askeri tesisler ile silahların depolandığı binaların vurulduğunu öne sürdü.

İsrail ordusunun dünden bu yana Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere düzenlediği yoğun hava saldırıları nedeniyle binlerce kişi yerinden edildi.