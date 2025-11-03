İsrail'in Lübnan'a İHA Saldırısı: 2 Ölü, 7 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Duveyr beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı bölgenin en işlek noktalarından birine yapılırken, olayda 3 araç yandı, 17 iş yerinin yer aldığı çarşıda da büyük hasar oluştu. Olay yerine intikal eden ekipler, yangına müdahale etti.

Motosiklete İHA saldırısı: 1 kişi öldü

Nebatiye'ye bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde de bir motosiklet İsrail İHA'sı tarafından vuruldu.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu önceki gece Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde bir araca saldırı düzenlemiş, olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkes anlaşması ve İsrail'in ihlalleri

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.