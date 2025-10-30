İsrail'in Lübnan'a İHA ile Saldırısı

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında Lübnan ordusuna ait bir askeri noktanın yakınına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, öğle saatlerinde Sur kentinin Labbune bölgesinde Lübnan ordusuna ait bir noktanın 200 metre yakınını İHA ile hedef aldı.

Saldırıya ilişkin henüz Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun gece saatlerinde sınırı geçerek Belida beldesine düzenlediği baskının ardından orduya İsrail güçlerinin karadan ülke topraklarına girmesine karşı koyması talimatını vermişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki 2 noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.