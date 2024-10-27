İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 8 Ölü
İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Harat Saida köyüne düzenlediği hava saldırısında 8 kişiyi öldürdü, 25 kişi ise yaralandı. Saldırıda yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bir apartman hedef alındı.
- İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 8 ölü
BEYRUT - İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Harat Saida köyüne düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.
İsrail Lübnan'da hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sidon kentine bağlı Harat Saida köyünü hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, hedef alınan apartmanda yerinden edilmiş sivillerin bulunduğunu aktardı.