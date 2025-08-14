İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 1 Polis Yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında, Ayterun belediyesinde görevli bir polis ağır yaralandı. Olay, Nebatiye bölgesinde meydana geldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait İHA, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Ayterun beldesi yakınlarında bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda, Ayterun beledisinde görevli polis olduğu belirtilen 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca İsrail ordusuna ait İHA'lar Nebatiye'nin birçok bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
500
