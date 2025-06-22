İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Hedefte İletişim Vericisi

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İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Cezzin bölgesindeki Tumat Niha Tepeleri'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'a yakın televizyon kanallarının yayın ve iletişim noktası olarak kullandığı bir verici binası hedef alındı. Resmi açıklamalara göre saldırıda can kaybı hakkında bilgi verilmedi. İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Cezzin bölgesinde yer alan Tumat Niha Tepeleri'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, saldırıda, aralarında Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Menar televizyonunun da bulunduğu bazı televizyon kanalları ile cep telefonu operatörleri tarafından yayın ve iletişim noktası olarak kullanılan bir verici binası hedef alındı.

Cezzin bölgesinin Tumat Niha Tepeleri'ndeki söz konusu verici binası, İsrail'in hava saldırısında tamamen yıkıldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan da henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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