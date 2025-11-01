Haberler

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Bir Ölü, Bir Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Bint Cübeyl bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Saldırının hedefi, Hizbullah'ın askeri altyapısını yeniden kurmaya çalışan bir üyeydi.

BEYRUT/KUDÜS, 1 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Lübnan devletine ait Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre cuma günü Bint Cübeyl bölgesindeki Kunin kasabasında bir motosiklete yönelik saldırı sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, yoldan geçen bir kişi de yaralandı.

İsrail ordusu da bölgede bir saldırı düzenlediğini ve saldırıda Hizbullah üyesi İbrahim Muhammed Raslan adlı bir bakım görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı. Raslan'ın, "İsrail ve sivillerine tehdit oluşturan ve İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatı ihlal eden" Hizbullah'ın askeri altyapı tesislerini yeniden kurmak için çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
