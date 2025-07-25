İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Bir Hizbullah Üyesi Öldürüldü

BEYRUT, 25 Temmuz (Xinhua) -- İsrail ordusunun, savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir Hizbullah üyesi öldürüldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin perşembe günkü açıklamasında Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ayta el-Şaab köyünde bir araca düzenlenen İHA saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

Lübnan ordusu istihbaratından bir yetkili, Xinhua'ya yaptığı açıklamada ülkenin güneyindeki geniş bir alana yaklaşık 12 hava saldırısı gerçekleştiren İsrail savaş uçaklarının, daha önce benzer hava saldırılarında vurulan Hizbullah mevzilerini hedef aldığını söyledi.

Bir Lübnan güvenlik yetkilisi ise öldürülen kişinin Hizbullah üyesi Mustafa Harisi olduğunu belirtti.

Hizbullah ve İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda geçen yılın kasım ayı sonlarında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Gazze'deki savaş nedeniyle iki taraf arasındaki silahlı çatışmalar sona ermişti.

Bununla beraber İsrail ordusu, anlaşmaya rağmen zaman zaman Hizbullah tehdidini bahane göstererek Lübnan'a saldırılar düzenliyor ve ülke sınırındaki beş önemli noktada varlığını sürdürüyor.