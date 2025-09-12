İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Bir Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

BEYRUT, 12 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneybatısında düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, perşembe günü yaptığı açıklamada saldırının Ayn Bal-Bezuriye bölgesinde bir motosikleti hedef aldığını belirtti.

Yaptığı açıklamada üyelerinden Vesim Said Cibayi'nin hayatını kaybettiğini doğrulayan Hizbullah, olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, Lübnan ordusu istihbaratından bir kaynağa ve yerel görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde İsrail'in sabahın erken saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneybatı, güney ve doğu bölgelerine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberde İsrail güçlerinin şafak vakti Lübnan'ın güneyinde bulunan Eyte eş-Şab kasabası yakınlarındaki bir özel eğitim binasını yıktığı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Edeyse kasabasına düşmesi üzerine ise Lübnan ordusunun olay yerinde inceleme yaptığı ifade edildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin Seyid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Eyte eş-Şab'daki İsrail "saldırısını", "uluslararası insani hukukun ve en savunmasız grupları koruyan tüm sözleşmelerin açık ihlali" olarak niteleyerek saldırıyı kınadı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee'nin günün erken saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Hiyem kasabasına yaptığı saha gezisiyle ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu saldırgan davranış, İsrail'in güneydeki istikrarı bozma kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştu" diyen Selam, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi için küresel baskı yapılması çağrısında bulundu.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Hizbullah'ın tehditlerini gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Ayrıca anlaşmada İsrail güçlerinin 18 Şubat'a kadar Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi öngörülmüş olmasına rağmen sınır boyunca çeşitli noktalarda birlik bulundurmaya devam ediyor.