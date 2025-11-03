İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı

BEYRUT, 3 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kfar Reman köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın Lübnan Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'ne dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı cumartesi günü yerel saatle 22.20 sularında köyün doğu kısımlarındaki Doha-Kfar Reman yolunda bir aracı güdümlü füzeyle hedef aldı.