İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'ın Kfar Reman köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırıya, bir insansız hava aracıyla güdümlü füze ile gerçekleştirildi.

BEYRUT, 2 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kfar Reman köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın Lübnan Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'ne dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı cumartesi günü yerel saatle 22.20 sularında köyün doğu kısımlarındaki Doha-Kfar Reman yolunda bir aracı güdümlü füzeyle hedef aldı.

Ajans, ambulans ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Bir güvenlik kaynağı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 4 kişinin Hizbullah üyesi olduğunu belirterek, daha fazla ayrıntı vermedi.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi'ndeki savaşın ardından sınırda başlayan ve aylarca devam eden çatışmalara son vermişti.

Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvetlerini bulundurmaya devam ediyor ve zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
