İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel ve Blida beldeleri arasında hurda toplayan bir aracı, insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı aktarılan haberde, kısa süre bir sonra aynı bölgede bir motosikletin de vurulduğu kaydedildi.

NNA, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Beka ve Hirmil bölgelerinde uçuş yaptığı bilgisini paylaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in İHA'yla hedef aldığı kamyonette, biri Lübnanlı ve 2'si Suriyeli, 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ikinci saldırıda da 1 kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait İHA'lar, sabah saatlerinden beri başkent Beyrut'un güney bölgelerinde de uçuş yapıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.