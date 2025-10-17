Haberler

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı. Lübnan Cumhurbaşkanı saldırıları kınayarak İsrail'in sistematik bir politika güttüğünü ifade etti.

BEYRUT, 17 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden perşembe günü yapılan açıklamada ülkenin doğusundaki Şumustar kasabasında bir kişinin hayatını kaybettiği ve Sayda bölgesindeki Binafol köyünde bir kişinin, Nebatiye bölgesindeki Ensar kasabasındaysa 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı da İsrail'in yerel saatle 21.00 civarında Ensar, Siney ve Besfur köyleri arasındaki Vadi Besfur'da bir beton santrali ve bir taş ocağına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan ordu istihbaratından bir kaynak ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'ın güney ve doğusundaki Hizbullah mevzilerine 31 saldırı düzenlediğini belirtirken ayrıntı vermedi.

Saldırıları kınayan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in "sahte güvenlik bahaneleri" altında sık sık düzenlediği saldırıların, ülkenin üretim altyapısını yok etmeye ve ekonomik toparlanmasını baltalamaya ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik sistematik bir politikanın parçası olduğunu söyledi.

İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda yürürlüğe giren ve büyük oranda uygulanan ateşkes anlaşmasıyla Gazze'de Ekim 2023'te başlayan ve aylarca süren sınır ötesi çatışmalar sona ermişti. Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvetlerini bulundurmaya devam ediyor ve zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.

