İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

BEYRUT, 7 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre Sur kentine bağlı Tura ile Abbasiye kasabaları arasındaki bölgeye düzenlenen İsrail hava saldırısının ardından ambulanslar olay yerine sevk edildi.

Aynı gün Hizbullah da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Parlamento Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam'a açık mektup yayımlayarak İsrail ile "müzakere tuzağına düşmemeleri" konusunda uyarıda bulundu.

Mektupta, "İsrail ile siyasi müzakereler yürütmek ulusal çıkarlarımıza aykırıdır" denildi.

Hizbullah ayrıca İsrail'in düşmanlıkların sona ermesine yönelik ön koşul olarak Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi bazı şartlar dayatma amacıyla "şantaj" yöntemine başvurduğunu belirterek, bu koşulları "kabul edilemez ve ateşkes bildirgesinde yer almayan" talepler olarak nitelendirdi.

Mektupta, "Silahların münhasır mülkiyeti meselesi, dış baskılar ya da İsrail'in zorlamasıyla değil, ulusal bir çerçevede tartışılmalıdır" ifadelerine de yer verildi.