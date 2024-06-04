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İsrail'in Lübnan'a hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ayrıca İsrail'in attığı fosfor bombası nedeniyle yangın çıktı. Hizbullah da İsrail'e saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Nakura beldesinde bir motosikleti vurdu.

Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in attığı fosfor bombası yangına neden oldu

Ayrıca İsrail'in attığı fosfor bombası nedeniyle Lübnan'ın güney sınırında yer alan Merkaba beldesindeki küçük ormanlık alanda yangın çıktı.

İsrail savaş uçakları, Ayta Şaab beldesini de iki füzeyle hedef aldı.

Bekaa bölgesinde ise İsrail ordusuna ait İHA'larla Yahmar ve Labaya kasabaları arasındaki bir aracın hedef alındığı saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hizbullah'tan İsrail hedeflerine saldırı

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi de pike bombardıman İHA'larıyla Golan'da İsrail'e ait Maale Golani karargahındaki bir birlik ile bazı mevzileri hedef aldı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının "Nakura beldesinde düzenlenen suikasta verilen yanıt olduğu" ifade edildi.

Lübnan'ın Hula kasabası karşısında yer alan İsrail ordusuna ait Ramim kışlasının da top atışıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail, Lübnan'dan gönderilen İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'dan gönderilen İHA'nın ülkenin kuzey bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

Suriye sınırı yakınlarındaki Cebel-i Şeyh bölgesinde düşürülen İHA'nın herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın Nakura beldesinde düzenlenen hava saldırısında bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, kuzey sınırında da Hizbullah ile çatışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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