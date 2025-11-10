İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: İki Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

BEYRUT, 10 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

Lübnan devletine ait Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail'e ait bir insansız hava aracının Nebatiye bölgesindeki Humin el-Fevka yolu üzerinde Mesara yakınlarında bir araca 2 güdümlü füze fırlatması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Lübnan'ın güneydoğusundaki Savane ve Hirbet Silm arasında bir kamyonete düzenlenen ikinci saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'ya konuşan Lübnanlı bir askeri istihbarat kaynağı, Humin el-Fevka'da öldürülen mühendis Abbas el-Cevad ve Savane yakınlarında öldürülen Hassan Ali Sultan'ın, Hizbullah üyesi olduğunu belirtti.

Ajansın diğer bir haberinde ise İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneybatısındaki Ayterun yakınlarındaki yeni bir askeri alanda kazı çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Lübnanlı bir askeri istihbarat yetkilisi, askeri alanı genişletmeyi amaçlayan söz konusu kazının, İsrail'in sınır hattında yer alan 5 tahkimatlı mevziden birini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında yapıldığını söyledi. İsrail birliklerinin, buldozer ve ekskavatör kullanarak toprak setler, zırhlı araçlar için tahkimatlı sığınaklar ve Lübnan topraklarını gözetlemeye yönelik yapılar inşa ettiği aktarıldı.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze'deki savaşın tetiklediği çatışmalara büyük ölçüde son vermişti.

Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvetlerini bulundurmaya devam ediyor ve zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.