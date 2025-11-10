Haberler

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: İki Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında iki Hizbullah üyesinin ölümüne yol açtı. Saldırılar, bir insansız hava aracı tarafından gerçekleştirildi ve aralarında bir mühendis de bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

BEYRUT, 10 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

Lübnan devletine ait Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail'e ait bir insansız hava aracının Nebatiye bölgesindeki Humin el-Fevka yolu üzerinde Mesara yakınlarında bir araca 2 güdümlü füze fırlatması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Lübnan'ın güneydoğusundaki Savane ve Hirbet Silm arasında bir kamyonete düzenlenen ikinci saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'ya konuşan Lübnanlı bir askeri istihbarat kaynağı, Humin el-Fevka'da öldürülen mühendis Abbas el-Cevad ve Savane yakınlarında öldürülen Hassan Ali Sultan'ın, Hizbullah üyesi olduğunu belirtti.

Ajansın diğer bir haberinde ise İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneybatısındaki Ayterun yakınlarındaki yeni bir askeri alanda kazı çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Lübnanlı bir askeri istihbarat yetkilisi, askeri alanı genişletmeyi amaçlayan söz konusu kazının, İsrail'in sınır hattında yer alan 5 tahkimatlı mevziden birini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında yapıldığını söyledi. İsrail birliklerinin, buldozer ve ekskavatör kullanarak toprak setler, zırhlı araçlar için tahkimatlı sığınaklar ve Lübnan topraklarını gözetlemeye yönelik yapılar inşa ettiği aktarıldı.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze'deki savaşın tetiklediği çatışmalara büyük ölçüde son vermişti.

Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvetlerini bulundurmaya devam ediyor ve zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.