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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail ordusunun Lübnan'ın Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları sürerken, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, insani durum için uluslararası destek çağrısında bulundu. Saldırılar yüzlerce can kaybına ve bir milyondan fazla insanın yerinden olmasına yol açtı.

(ANKARA) - İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde birçok hedefi hava bombardımanına tuttu.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Dahiye bölgesinde hava saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği binalara yönelik saldırılar gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu saldırılar sonucunda bölgedeki binalarda ve çevresinde büyük tahribat meydana geldi.

"Uluslararası insani hukukun korunması gerekiyor"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lübnan'daki insani felakete karşı uluslararası destek çağrısında bulundu. İki haftalık İsrail hava saldırılarının yüzlerce kişinin ölümüne ve bir milyondan fazla insanın evlerini terk etmesine yol açtığını belirten Grandi, uluslararası insani hukukun korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, artan ihtiyaçlar için dünya genelinin Lübnan'a yardım etmesi gerektiğini ifade eden Grandi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği adına, 2024 sonuna kadar 1 milyon yerinden edilmiş kişi için 111 milyon dolarlık bir yardım talebinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor
Kaynak: ANKA / Güncel

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