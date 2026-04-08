İsrail ordusunun Lübnan'da devam eden saldırılarında 1 kişi öldü

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail, Lübnan'ın farklı bölgelerini hedef almayı sürdürürken saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu güneydeki Kalile, Matariyye, Kasimiyye, Abbasiye, Bulat, Safad ve Savane beldelerine sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde saldırı tehdidinde bulunduğu bir noktayı da vurdu.

Sur'un Kasimiyye yolunda seyreden 2 motosiklet insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Meşgara beldesi de İsrail hava saldırısının hedefi oldu.

İsrail'e ait İHA'lar, Kasimiyye ve Bulat beldelerinde 2 aracı, Kefr Dunin ve Şehabiyye beldelerinde ise birer motosikleti vurdu. Saldırılarda yaralıların olduğu bildirildi.

Sınıra yakın Kefre ve Mecdel Silm bölgeleri de İsrail topçularınca vuruldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.