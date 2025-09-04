Haberler

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İsrail, varılan ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırılarına devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Ensariye ve Adlun beldelerine yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırılarda bir buldozer tamir hangarının hedef alındığı, ilk belirlemelere göre 1 Suriyelinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Uçakların bölgede alçak irtifada uçtuğu aktarılan haberde, Zahrani-Sur otoyoluna bitişik bir araç kompleksinin hedef alındığı, Ensariye'deki bazı evlerde de büyük maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının dün akşam da Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
İsrail'e verdiği destekle bilinen Enrico Macias'ın İstanbul'daki konseri iptal edildi

İstanbul'da İsrail destekçisi dünyaca ünlü şarkıcının konseri iptal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP, Gürsel Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesini istedi

Hani ihraç edilmişti! CHP'den Gürsel Tekin'e şaşırtan talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.