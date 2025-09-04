İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor: 1 Ölü

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Ensariye ve Adlun beldelerine yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırılarda bir buldozer tamir hangarının hedef alındığı, ilk belirlemelere göre 1 Suriyelinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Uçakların bölgede alçak irtifada uçtuğu aktarılan haberde, Zahrani-Sur otoyoluna bitişik bir araç kompleksinin hedef alındığı, Ensariye'deki bazı evlerde de büyük maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının dün akşam da Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.