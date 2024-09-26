İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 550 Ölü, 1835 Yaralı

SİDON, 26 Eylül (Xinhua) -- İsrail Pazartesi günü, 2006 yılından bu yana Lübnan'a yönelik en kapsamlı hava saldırılarını başlatarak ülke genelinde 550'den fazla kişinin ölümüne, 1.835'ten fazla kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Bombardıman sonucu çok sayıda bölge sakini de yerinden oldu.