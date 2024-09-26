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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 550 Ölü, 1835 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 550 Ölü, 1835 Yaralı
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İsrail, 2006 yılından bu yana Lübnan'a yönelik en geniş hava saldırılarını gerçekleştirerek büyük bir yıkıma yol açtı. Saldırılarda en az 550 kişi yaşamını yitirirken, 1835'ten fazla kişi yaralandı.

SİDON, 26 Eylül (Xinhua) -- İsrail Pazartesi günü, 2006 yılından bu yana Lübnan'a yönelik en kapsamlı hava saldırılarını başlatarak ülke genelinde 550'den fazla kişinin ölümüne, 1.835'ten fazla kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Bombardıman sonucu çok sayıda bölge sakini de yerinden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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