İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 51 Ölü, 223 Yaralı

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 223'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve bu saldırılar nedeniyle göç edenlerle ilgili bilgi verdi.

Ebyad, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda 51 kişinin öldüğünü, 223 kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail'in devam eden saldırıları sebebiyle yüz binlerce kişinin göç etmek zorunda kaldığına işaret eden Ebyad, bunlardan 40 bin kişinin sığınma merkezlerine yerleştiğini anlattı.

Sığınma merkezlerindeki kanser ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını başlattıklarına işaret eden Ebyad, sığınma merkezlerindeki bebeklere ciddi miktarda süt tedariki yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Ebyad, sığınma merkezine yerleşen hastaların acil ihtiyaçları halinde kendileriyle bağlantı kurmasını istedi.

Lübnanlı yetkili, kronik rahatsızlıkları olanlar başta olmak üzere İsrail saldırılarından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgilendiklerini vurguladı.

Son açıklananlarla İsrail'in 23 Eylül'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 609'a çıktı.