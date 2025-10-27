İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 4 Ölüm ve Yeniden Tırmanan Gerginlik

BEYRUT/KUDÜS 27 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı yaptığı açıklamada, İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerindeki çok sayıda aracı hedef aldığını belirtti.

Xinhua'ya konuşan Lübnanlı güvenlik kaynakları, hayatını kaybedenlerden 3'ünün Hizbullah üyesi, 1 kişinin ise Suriye vatandaşı olduğunu söyledi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleştirdiği saldırıda 1 Hizbullah yetkilisini ve grubun silah kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişiyi etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

İsrail ile Hizbullah arasında Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, sınırda devam eden Hizbullah tehditlerini hedef aldığını iddia ederek neredeyse her gün Lübnan'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Lübnan ve çeşitli uluslararası kuruluşlar, yapılan saldırıları ateşkesin ihlali olduğunu belirterek kınıyor.